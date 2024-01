Brusque faz boa estreia no estadual e mostra o quanto conhece a si próprio

O Brusque fez o que tinha que fazer diante do Barra neste domingo, 21, em Itajaí: vencer o jogo. A equipe mostrou bons momentos, trocas de passe típicas de um time entrosado, algumas jogadas ensaiadas, um excelente poder de finalização. Para uma estreia, três meses depois da última partida oficial, está além do satisfatório.

Ao mesmo tempo, todo mundo viu que há alguns problemas imediatos, que são típicos do início de temporada: a falta de ritmo, a perda de intensidade no segundo tempo, a defesa vacilante em alguns momentos pontuais. E isto foi apontado pelo próprio técnico Luizinho Lopes e por jogadores após a partida. O time se conhece muito bem e soube jogar com suas virtudes e problemas do momento.

Foi importante tirar do caminho a pressão da estreia com uma vitória. O Brusque dá os primeiros indicativos de que pode cumprir as expectativas no Catarinense. Há muita bola para rolar.

Agenda apertada

O Brusque deverá precisar de todo o seu elenco nesta primeira fase no Catarinense. Há jogos no meio e no final de semana sem parar, até a 10ª rodada. É preciso obter ritmo de jogo e também evitar ao máximo as lesões. Luizinho Lopes já comentou sobre a gestão do calendário e sobre como pretende deixar a carga de treinos a um mínimo, para não sobrecarregar ninguém fisicamente.

Freguesia se formando?

Brusque e Barra jogaram cinco partidas oficiais na história, começando em 2022. Já são cinco vitórias do quadricolor, com 13 gols marcados e quatro sofridos. O triunfo deste domingo foi o terceiro pelo placar de 3 a 1.

Abel Moda

A Abel Moda Vôlei venceu o Ace NC/Extreme em Goiânia por 3 sets a 1 no sábado, 20, pela segunda rodada da Superliga B. Assim como o Brusque no futebol, a equipe tem como próximo adversário uma Chapecoense: é a Associação Chapecoense de Voleibol (ACV), a Chapecoense/Unoesc. É uma das principais rivais brusquenses no vôlei estadual. A partida começa às 19h30 desta sexta-feira, 26, na Arena Brusque.

