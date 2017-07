Homem armado assalta farmácia em Brusque

Uma farmácia localizada na rua Maximiliano Furbringer, bairro Jardim Maluche, foi assaltada por volta de 19h10 desta quarta-feira, 19.

Um homem armado com um revólver entrou no estabelecimento e anunciou o assalto. Ele pegou R$ 600 e um celular e fugiu de com um comparsa, que já o aguardava do lado de fora, em direção ao Dom Joaquim.

A Polícia Militar foi acionada, fez rondas, mas ninguém foi preso, até o momento, pelo crime.