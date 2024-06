Homem com mandado de prisão por homicídio morre em Joinville após reagir ação policial

Um homem, de 26 anos, morreu após reagir a um cumprimento de prisão na manhã desta quarta-feira, 5, em Joinville. O caso ocorreu no bairro Paranaguamirim.

Segundo a Polícia Militar, que realizou o cumprimento, o homem era natural do estado do Pará e o mandado de prisão era em relação ao crime de homicídio.

Ainda de acordo com a PM, ele chegou a ser socorrido no local pelo, mas não resistiu aos ferimentos no próprio local. Uma pistola foi apreendida na ocorrência. A identidade da vítima não foi informada.

