Curso para gestantes se prepararem para o acolhimento e chegada do bebê será realizado no Azambuja

A Gestare Consultoria, em parceria com o Hospital Azambuja, abre as inscrições para a próxima turma do Curso de Gestantes, que será realizado no mês de junho.

O Curso para Gestantes acolhe tanto as mamães de ‘primeira viagem’ quanto aquelas que já passaram por outras gestações e desejam se preparar e se atualizar da melhor forma e se preparar para um parto e nascimento mais seguro.

Ministrado pela enfermeira neonatologista e consultora em amamentação, Bruna Cristina Sgrott e pela enfermeira obstetra, Renata Costa, o curso oferece o suporte necessário para que as mamães possam viver este momento com confiança e tranquilidade.

Durante as sessões, que acontecem uma vez por mês no auditório do Hospital Azambuja, das 8h30 às 11h, as futuras mães e seus acompanhantes receberão informações detalhadas sobre as fases do trabalho de parto, sinais e sintomas mais frequentes e o momento certo de ir para a maternidade.

O curso também aborda técnicas de preparação pélvica para o parto normal, orientações para o pós-parto imediato, amamentação e cuidados com o recém-nascido entre outras informações.

“Participar de um curso como esse permite que as gestantes se sintam mais confiantes e tranquilas. A informação e o acolhimento são fundamentais para que esse momento tão especial seja vivido com serenidade e alegria”, destaca a enfermeira Bruna.

O curso inclui a participação de um acompanhante à escolha da gestante, reforçando o apoio e a parceria neste momento tão significativo.

“Preparar-se para a chegada do bebê é um ato de amor e cuidado. Esse curso é uma maneira de garantir que as mães estejam bem informadas e seguras, permitindo-lhes desfrutar plenamente dessa experiência transformadora”, complementa a enfermeira Renata.

Para informações, valores e inscrições, os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp 99976-6797 ou pelas redes sociais @gestareconsultoria22.

