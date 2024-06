Segundo tempo de partida do Futebol Amador de Brusque será disputada neste fim de semana

O fim de semana dos dias 8 e 9 de junho terá uma única partida das quartas de final do Campeonato de Futebol Amador de Brusque: Vidraçaria Azaléia/América e Abresc/JK Motos se enfrentam apenas para o segundo tempo, porque a partida foi interrompida pela arbitragem, alegando falta de segurança. A bola rola às 15h15 deste domingo, 9, no Maria Steffen, o campo do América.

Na manhã deste domingo, 2, as equipes se enfrentavam no jogo de volta das quartas de final. A Vidraçaria Azaléia/América vencia por 1 a 0. Conforme a Fundação Municipal de Esportes (FME), o árbitro afirmou que não tinha segurança na partida. Um representante da fundação estava no local, e a Polícia Militar foi chamada para o segundo tempo. Contudo, o árbitro preferiu não esperar e deixou a partida interrompida.

No jogo de ida, na casa da Abresc, a Vidraçaria Azaléia/América venceu por 1 a 0. Portanto, o placar agregado é 2 a 0 no momento.

Três semifinalistas estão definidos. O Physiocorp/Nova União enfrenta a Mecânica do Japa e o Santos Dumont aguarda o vencedor do confronto que será encerrado neste final de semana.

Assista agora mesmo!

Além do bergamasco: dialeto da região do Tirol, na Itália, ainda é falado em Botuverá: