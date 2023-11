Homem é atingido por tiros e morre em conflito com a PM no Vale do Itajaí

Na noite deste sábado, 25, um homem, de 25 anos, morreu após ser atingido por três disparos de arma de fogo em confronto com a Polícia Militar, em Itapema, no Vale do Itajaí. Depois de baleado, o homem ainda teria atirado duas vezes na direção do policial.

Conforme o relatório policial, a guarnição foi atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo na rua 450, em uma ocupação em João do Mato, no bairro Morretes. Ao chegar no local, os policiais viram dois homens correndo.

Segundo o relatório, ao ver os policiais, um dos homens entrou em uma casa e subiu para o segundo andar. Já o outro suspeito adentrou em área de mata e não foi mais encontrado.

A PM entrou na casa e iniciou uma operação tática para acessar o segundo piso. Um dos agentes visualizou o homem escondido com uma arma. De acordo com o relatório, o policial deu voz de abordagem e pediu que o homem soltasse a arma.

Entretanto, o homem apontou a arma para o policial que efetuou três disparos. Já atingido, o homem ainda disparou duas vezes contra o policial, mas sem sucesso.

O Samu foi chamado no local e constatou a morte. Segundo a PM, o homem estava em liberdade provisória pelo crime de tráfico de drogas e armas. Ele portava um revólver calibre 12.

