Homem é esfaqueado durante briga e fica gravemente ferido

Lorimar dos Santos, de 34 anos, ficou gravemente ferido ao ser esfaqueado por volta das 17h desta quarta-feira, 12, na rua Julio de Modesti, no bairro Poço Fundo. Ele foi encaminhado ao Hospital Azambuja em estado crítico pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo informações da Polícia Militar, um dos homens agredidos permaneceu no local do crime e o outro foi para o hospital. Até o momento ninguém foi preso. A motivação do crime ainda não foi esclarecida, entretanto, há informações de que os envolvidos possuíam uma rixa antiga.

Os bombeiros informaram que quando chegaram ao local encontraram Santos inconsciente, com pulso e respiração fraca. Ele possuía agressões de faca e pedra na cabeça e nos membros inferiores. O homem foi encaminhado ao hospital com suspeita de traumatismo craniano.