Homem é flagrado com armas de fogo em via pública, em Guabiruba

Marcio João Zabel, 43 anos, foi preso em flagrante por volta das 9h deste domingo, 30, em posse de armas de fogo, na estrada geral Planície Alta, no bairro de mesmo nome, em Guabiruba. A Polícia Militar fazia rondas pelo local quando viu o acusado portando uma espingarda.

Durante a abordagem, os policiais constataram que era uma espingarda calibre .32, carregada com uma munição.

Na cintura de Zabel havia ainda uma cartucheira com 21 munições calibre .32, com 11 aparentemente intactas ( originais) e dez com vestígios de serem recarregadas, além de uma capsula. O acusado ainda possuía um facão e uma mochila com duas lanternas.

Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde informou que foi dar uma volta no mato e assim que retornou foi abordado pelos policiais. Ele foi preso em flagrante, mas liberado após pagamento de fiança.