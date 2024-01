Homem é preso após colidir carro furtado contra muro em Blumenau

Um homem de 26 anos foi preso em Blumenau após furtar veículo em Indaial na madrugada desta quinta-feira, 25. Ele foi localizado pela Polícia Militar por volta de 2h55.

De acordo com a PM, o carro, um Honda Civic, foi furtado em uma conveniência na rua Marechal Deodoro da Fonseca, bairro Ribeirão das Pedras, por volta de 1h. O homem teria entrado no estabelecimento e furtado as chaves de uma funcionária do local sem ela perceber.

A PM de Indaial informou o caso aos demais municípios da região e, por volta de 2h55, o veículo foi visualizado saindo de uma conveniência às margens da rua Doutor Pedro Zimmermann, no Itoupava Central. Os agentes deram voz de parada, mas o homem projetou o carro contra os policiais e fugiu.

Ele foi perseguido e acabou chocando-se com um muro entre as ruas Gustavo Zimmermann e Erwin Pasold. O homem tentou fugir a pé, mas foi alcançado pelos policiais.

A proprietária do veículo compareceu ao local. O homem foi encaminhado à Polícia Científica para ser submetido a exame de corpo de delito. Depois, conduzido à delegacia de Polícia Civil, para onde também foi encaminhado o veículo, para os devidos procedimentos legais.

