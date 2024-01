Deputada de SC deve ser presidente da comissão mais poderosa da Câmara dos Deputados

Nova ameaça

Enquanto curte férias por aqui, a deputada federal Caroline de Toni (PL-SC), acompanha, preocupada, as movimentações do PT que nos bastidores age para quebrar um acordo em que ela seria presidente, na legislatura deste ano, da poderosa Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, atualmente comandada pelo petista Rui Falcão. Caroline já foi tranquilizada pela liderança de seu partido de que com ou sem acordo o cargo é dela, já que o PL, com 95 deputados, o garante. O PT tem 68. A conferir.

Colombo fala

Vem causando repercussão na Serra entrevista do ex-governador Raimundo Colombo à Rádio Clube, de Lages, por duas afirmações. A primeira: não será candidato à prefeito da cidade. A segunda: tem certeza de que o mandato do senador Jorge Seif (PL-SC) será cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, tal a fartura de provas, entre elas o uso de avião do empresário Luciana Hang na campanha, fato que ignorou para a Justiça Eleitoral.

Escolas cívico-militares

O Ministério da Educação divulgou que há atualmente no país 202 escolas cívico-militares, criadas no governo Bolsonaro. Em SC são nove, cuja manutenção, diante do desmonte decretado no governo Lula, está mantida por decreto do governador Jorginho Mello, de dezembro passado, que instituiu um programa estadual. A 10ª unidade está sendo instalada em Jaraguá do Sul.

Homenagem

A juíza Janiara Maldaner Corbetta recebeu uma homenagem, anteontem, no Tribunal de Justiça. A reverência foi proposta pela deputada Ana Paula da Silva, a Paulinha, que quando prefeita de Bombinhas teve a magistrada como aliada na comarca local. Na época ela julgou procedente a cobrança da Taxa de Preservação Ambiental, com sentença mantida em todas as instâncias superiores.

Saneamento 1

Na primeira sessão deste ano, segunda-feira, foi apresentado no Tribunal de Contas do Estado um levantamento que envergonha os catarinenses: 153, ou 52% dos 295 municípios, não possuem sistema público de esgoto. É o serviço de saneamento básico com pior índice de atendimento quando comparado ao de abastecimento de água, de coleta domiciliar de resíduos sólidos e de drenagem urbana.

Saneamento 2

Dos 81 municípios que possuem sistema público e responderam dados para o Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento (SNIS), 29 apresentaram um índice abaixo de 25% de cobertura e 21 entre 25 e 50%. Mais: 138 municípios alegaram possuir sistemas descentralizados de esgoto. Desses, 127 (92%) informaram que a principal forma alternativa é a fossa séptica.

Multinacional

Levantamento recebido pelo governo estadual revela que cada vez mais estrangeiros estão visitando SC neste verão. Um recorte da pesquisa mostra que em dezembro passado Balneário Camboriú registrou a entrada de quase 36 mil visitantes na cidade por ônibus, dos quais 39% estrangeiros, oriundos do Paraguai, Chile, Argentina, Uruguai e Bolívia.

Curiosidades

O Tribunal Superior Eleitoral listou 10 curiosidades sobre as eleições municipais no país, dentre elas uma de SC, ocorrida em 2008 com a utilização, pela primeira vez, das impressões digitais para identificar biometricamente o eleitorado. Foi em São João Batista, junto com Fátima do Sul (MS) e Colorado do Oeste (RO). Hoje, segundo o site da biometria da Justiça Eleitoral, 126,2 milhões de eleitores estão com a biometria cadastrada.

Polêmica histórica 1

Anunciam-se festividades, em 2025, alusivas ao sesquicentenário da imigração italiana no Brasil e em SC em meio a uma enorme polêmica. A lei estadual 17.536, de 2108, reconhece, com farta documentação, a localidade de Colônia Nova Itália, no município de São João Batista, como pioneira da imigração italiana no país.

Polêmica histórica 2

Um projeto de lei, que está empacado no Congresso Nacional, propõe uma correção de lei federal, sancionada pelo então presidente Michel Temer, que conferiu tal título ao município capixaba de Santa Tereza. Para o historiador Paulo Vendelino Kons, de Brusque, sem isso os cidadãos brasileiros e da República Italiana estão se candidatando a ser protagonistas da piada do século: festejar os 150 anos do início de uma imigração que já completou, comprovadamente, 187 anos.