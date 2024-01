Governo do estado se reúne com a PM para discutir ações para pessoas em situação de rua

Uma reunião foi realizada na sede da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-SC) na última terça-feira, 23, entre as secretarias da Saúde e Assistência Social, Procuradoria-Geral do Estado e a Polícia Militar com o objetivo de delimitar a competência de atuação do estado em relação à população em situação de rua e alinhas ações junto aos municípios, assunto recorrente entre a classe política de Brusque.

No encontro, os gestores das secretarias e órgãos do estado discutiram estratégias e atribuições em torno da questão envolvendo pessoas em situações de rua nos municípios, que tem gerado, por exemplo, fatos à segurança pública.

De acordo com o secretário de Estado da Segurança Pública (SSP-SC), Sargento Lima, a reunião buscou encontrar um limite entre aquilo que é responsabilidade municipal e o que é de responsabilidade estadual para que o estado possa acionar cada um dos prefeitos de Santa Catarina e tecer, daqui para frente, uma estratégia de trabalho harmônica e conjunta entre governo estadual e os municípios.

“Por força de lei, os municípios têm a responsabilidade social por isso. Quando começa a invadir o campo de responsabilidade do Estado, principalmente no que diz respeito à Segurança Pública, quando a gente vê ataques ao cidadão, estupro, assalto, furto, depredação do patrimônio público e privado, por exemplo, aí sim passa a ter a participação da SSP nisso e o estado não vai se fazer ausente dessas discussões”, garantiu Lima.

Política estadual

A secretária da Assistência Social, Mulher e Família (SAS), Maria Helena Zimmermann, afirma que o estado busca ações no que compete ao atendimento socioassistencial e está no processo de implementação da Política Estadual para a População em Situação de Rua.

A SAS tem sido parceira dos municípios para garantir um trabalho voltado à reinserção social. “Também é uma questão de governo para construir política pública de desenvolvimento para dar o resgate social ao cidadão”.

Secretária de Saúde, Carmen Zanotto destacou a importância do trabalho alinhado entre estado e municípios. “Na área da Saúde e na Assistência Social, por exemplo, o nosso papel é trabalhar em conjunto com os 295 municípios do nosso estado. Então, dentro das atribuições de cada pasta, verificarmos quais serão as nossas competências”.

A reunião também contou com a presença do procurador-geral do Estado, Márcio Vicari; do chefe do Estado-Maior-Geral da Polícia Militar de SC, coronel Jailson Aurélio Franzen, do secretário adjunto da Segurança Pública de SC, Freibergue Rubem do Nascimento e assessores das pastas.

