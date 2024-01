Homem é preso por esfaquear morador de rua e ferir idosas durante roubo no Vale do Itajaí

Acusado de tentativa de homicídio e roubo em Apiúna, no Médio Vale do Itajaí, um homem de 43 anos foi preso na tarde em Rodeio, neste sábado, 6. Os crimes foram cometidos em dezembro do ano passado.

A investigação da tentativa de homicídio iniciou em 4 de dezembro, quando um morador de rua levou diversas facadas na cabeça na localidade do Ribeirão Roxo. As diligências realizadas pela Polícia Civil apontaram a autoria para o suspeito, que morava no bairro Ribeirão Vinte.

Nos últimos dias de dezembro, o suspeito foi até uma casa no Ribeirão Vinte – local no qual estavam quatro mulheres idosas – com uma faca e um facão para praticar um roubo. Durante o crime, ele feriu duas vítimas, uma com a faca e a outra com socos e empurrões, o que inclusive ocasionou a perda de dentes. Ele ainda levou alguns objetos.

Com base no conjunto de evidências, ele teve a prisão preventiva decretada na manhã de sábado, dada a gravidade concreta apresentada e diante do histórico criminal do homem. Ele estava cumprindo pena em regime aberto por envolvimento em diversos crimes.

O cumprimento do mandado de prisão foi realizado durante a tarde de sábado em uma residência no bairro Rodeio 12, em Rodeio, também no Vale do Itajaí. Após os crimes, ele fugiu da cidade de Apiúna, mas foi localizado pelo Setor de Investigações Criminais da delegacia.

O homem ficará preso preventivamente por prazo indeterminado. Ele foi encaminhado pela Polícia Civil ao sistema penitenciário catarinense, ficando à disposição do juízo regional das garantias da Comarca de Rio do Sul.

