Empresa catarinense fornecerá 1,4 mil itens para casa do BBB 2024

A empresa catarinense Döhler, de Joinville, será a responsável por fornecer o famoso roupão do líder e todo o enxoval da casa do Big Brother Brasil 2024. O programa, que terá ao todo 26 participantes, começará a ser exibido pela TV Globo na próxima segunda-feira, 8.

A Döhler vai produzir desde os lençóis, fronhas, edredons de cada um dos três quartos temáticos e o do líder, além de toalhas de banho e de piscina e itens do enxoval de cozinha.

Serão, no total, 1,4 mil itens produzidos para a casa mais vigiada do país. Segundo a empresa, parte desses itens estará disponível para venda em grandes lojas varejistas e também no e-commerce a partir de fevereiro deste ano.

“Estar no BBB 24 hoje é resultado, primeiro, da excelência têxtil da Döhler, mas também da construção de um projeto que consolida a marca como número 1 do mercado nacional com alcance e reconhecimento global em qualidade”, destaca o head de Comunicação e Marketing da Döhler, Marco Aurélio Braga.

Ele ainda conta que o processo criativo dos produtos começou em setembro do ano passado e foi desenvolvido em conjunto com a equipe de criação da Döhler.

