Homem encontra pedaço de carne envenenada em canil

Um homem de 54 anos, morador da rua Guilherme Steffen, no bairro Steffen, registrou um boletim de ocorrência para informar que encontrou um pedaço de carne envenenada, em cima do telhado do canil de seus cães.

Ele contou que possui três cachorros de raça e na manhã desta segunda-feira, 10, ao fazer a limpeza no canil, encontrou o pedaço da carne. Por sorte, nenhum dos cachorros havia comido o alimento.

Segundo o homem, está não é a primeira vez que acontece um fato como este. Em agosto do ano passado um de seus cachorros também foi envenenado.