Homem fica ferido após caminhão sair da pista e tombar no Oeste catarinense

Um homem de 62 anos ficou ferido após o caminhão que ele conduzia sair da pista e capotar em São Lourenço do Oeste, no Oeste catarinense, na manhã desta terça-feira, 19. O acidente aconteceu por volta das 10h30.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor foi encontrado fora do caminhão. Ele estava deitado e com suspeita de fratura no tórax e algumas escoriações pelo corpo.

Após o primeiro atendimento, ele foi levado ao hospital. Não foram divulgadas mais informações sobre o acidente.

