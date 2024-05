Homem invade creche, rouba arma e atira contra vigilante, em Itajaí

Na tarde desta segunda-feira, 6, um homem, ainda não identificado, invadiu o Centro de Educação Infantil (CEI) Lea Leal de Souza, no bairro Barra do Rio, em Itajaí, roubou a arma de uma vigilante e efetuou um disparo dentro da creche. Ele não chegou a ter contato com os alunos e ninguém ficou ferido, de acordo com a prefeitura.

A vigilante, de 45 anos, contou para a Polícia Militar que o homem se aproveitou da entrada de uma mãe no local para anunciar o assalto e depois exigiu o revólver calibre 38 que a segurança estava portando.

Os dois entraram em luta corporal e o assaltante chegou a disparar a arma próximo a cabeça da vigilante, que não se feriu. Após o barulho que o tiro fez, o homem fugiu com a arma antes da polícia chegar ao local.

A empresa responsável pela vigilância armada, contratada pelo Município, destinará um novo profissional armado para atuar no CEI Léa Leal de Souza. Além disso, a Secretaria Municipal de Educação de Itajaí vai solicitar à empresa melhorias e alterações de procedimentos para evitar que este tipo de ação se repita nas unidades escolares.

De acordo com a Prefeitura de Itajaí, o roubo desta segunda-feira representa a quinta ocorrência do tipo desde a contratação da empresa responsável pela vigilância armada em julho de 2023. Nos últimos 11 meses, a Guarda Municipal registrou 2 furtos e 3 roubos em unidades escolares. Em nenhum dos casos houve feridos.

