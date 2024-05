Acibr e Vale das Toalhas lançam campanha para arrecadar fundos para famílias no Rio Grande do Sul

Nesta segunda-feira, 6, a Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr) e o Vale das Toalhas lançaram uma campanha solidária para arrecadar dinheiro que será enviado para famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

A campanha, que conta com o apoio do jornal O Município, tem o objetivo de arrecadar R$ 150 mil. As doações podem ser feitas até sexta-feira, 10, apenas pelo pix: [email protected]. As empresas que integram o Vale das Toalhas também irão doar mil toalhas para as famílias.



“A Acibr, com suas aproximadamente 800 empresas, está solidária a essas pessoas que foram atingidas pela enchente. Então pedimos que todos os empresários e população participem dessa campanha. Vejam isso como uma forma de retribuir o que já passamos e precisamos dessa colaboração”, disse o presidente da Acibr, Marlon Sávio Sassi.

Além da campanha feita pela Acibr e o Vale das Toalhas, outras empresas como Havan e Correios também estão realizando ações de arrecadação e transporte de alimentos, água e produtos de higiene pessoal. Saiba como ajudar.

Mais de um milhão de gaúchos afetados

A tragédia no Rio Grande do Sul já deixou 85 mortos, segundo boletim da Defesa Civil divulgado no fim da tarde desta segunda-feira, 6. Mais quatro mortes estão sob investigação para determinação da causa, ou seja, se foram causadas pelas enchentes que atingem o estado.

As autoridades contabilizam 339 feridos, 134 desaparecidos e mais de 201 mil pessoas estão fora de casa, sendo 153.824 desalojados e 47.676 em abrigos públicos.

As chuvas, que provocaram inundações na maior parte do estado, já afetaram 1.178.226 gaúchos de alguma forma. O número de municípios subiu para 385.

Assista agora mesmo!

Voluntária do CVV de Brusque conta como é a rotina de quem ajuda a evitar tentativas de suicídio: