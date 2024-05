PL deve ter vitória avassaladora nas eleições municipais de 2024 em SC

Avassaladora 1

O analista político e jornalista tubaronense Matheus Madeira é o primeiro na imprensa catarinense a ver de forma mais clara um fenômeno na política catarinense em relação às eleições municipais deste ano: o PL deve ter uma vitória avassaladora, segundo ele, a exemplo de 2022, quando além do governador, elegeu senador, seis deputados federais e nove estaduais.

Avassaladora 2

Madeira admite que a certeza de se repetir a “onda 22” é tão grande que em várias cidades está havendo a formação de chapas puras do partido e, assim, abdicando de formar alianças com siglas não identificadas com esse movimento político de direita. A conferir.

A culpa

Conforme vários experts no assunto na grande mídia, a histórica enchente no Rio Grande do Sul tem o aquecimento global como culpado. Será? Seria o culpado pelas enchentes em Porto Alegre em 1941 e em SC em 1983? As imagens disponíveis no Google de ambas permitem comparações dos níveis de agua nas mesmas cidades e locais e se dizer que foram tão volumosas e trágicas como as de agora.

Desestresse

Depois de passar por momentos de extrema angústia, semana passada, diante de julgamento de seu caso no Tribunal Superior Eleitoral, o senador Jorge Seif (PL-SC) desestressou-se. Foi ver, sábado, o histórico show de Madonna, em área vip e a convite do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Madonna, como se viu, ouviu e leu, não tem simpatias bolsonaristas.

A conta

O deputado federal Gilson Marques (Novo-SC) é autor de requerimento que resultou na marcação de audiência pública, amanhã, na Comissão de Defesa do Consumidor, sobre a regulamentação do trabalho de motoristas de aplicativo, proposta insistentemente pelo governo Lula. Marques tem a certeza, como também os próprios motoristas, que a regulamentação vai elevar os preços para consumidor e aumentar os custos para o trabalhador.

Animais

Ficou pronto para decisão em plenário mais um projeto que castiga pessoas condenadas por crimes de maus-tratos aos animais em SC: ficarão impedidas de serem nomeadas para funções gratificadas. Quem sabe a violência diminua.

Gripe x infarto

Estudo realizado pela Sanofi em parceria com a ALS Brasil mostra que apenas 33% dos entrevistados catarinenses sabem que a gripe pode aumentar o risco de infarto e derrame entre os idosos. Mostrou também que 47% têm conhecimento de que o vírus da gripe/influenza pode causar um alto impacto em órgãos vitais como coração, pulmão e cérebro, principalmente em idosos.

Prevenção

Quem já não emprestou seu carro para um amigo e se arrependeu? Um caso: a Justiça Federal negou a devolução de veículo apreendido na zona aduaneira de Dionísio Cerqueira porque foi usado, por terceiro, que o pediu emprestado, para transportar contrabando de mercadoria estrangeira. Sua culpa: forneceu o meio material para a ilícito fiscal, concorrendo para a sua existência.

Intervenção

Pergunta que não quer calar: para quem foi enviada a conta da “intervenção pictórica” que adeptos da “cultura woke”, certamente com a autorização de alguém, fizeram na cobertura do Planetário da Universidade Federal de SC? Imagina-se agora qual será seu próximo alvo.

Memória

Se fosse vivo, o cineasta catarinense Rogério Sganzerla teria completado 78 anos no último sábado, 4. Celebrizado pela obra prima “O Bandido da Luz Vermelha” numa carreira de 37 anos e 27 filmes, morreu em 9 de janeiro de 2004.

Convivência

A que ponto chegamos. O Centro de Florianópolis, tão famoso quanto histórico, pede socorro, que está vindo. A CDL, junto com a Prefeitura, programou uma série de ações, nesta semana, para criar um ambiente de convivência pacífica, segura e ordenada. É a campanha “Conviva Centro”. Com o aumento esperado de pessoas na área central, devido do Dia das Mães, a iniciativa visa proporcionar um ambiente de bem-estar e tranquilidade para os consumidores e comerciantes. O principal objetivo é aumentar a percepção de segurança para todos os frequentadores.