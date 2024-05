Saiba como ajudar atingidos por enchentes no Rio Grande do Sul em Brusque

Os moradores de Brusque podem ajudar os mais de 60 mil moradores atingidos pelas chuvas no Rio Grande do Sul por meio de doações e pontos de arrecadação no município.

Diante da situação de calamidade pública enfrentada no RS, o governo gaúcho reativou o canal de doações para a conta SOS Rio Grande do Sul.

Foi restabelecida a chave Pix (CNPJ: 92.958.800/0001-38), a mesma utilizada no ano passado, vinculada à conta bancária aberta pelo Banrisul. As contribuições em dinheiro podem ser feitas por pessoas físicas e jurídicas que tenham condições de ajudar as vítimas das enchentes.

A gestão e fiscalização dos recursos ficarão a cargo de um Comitê Gestor, presidido pela Secretaria da Casa Civil e composto por representantes de órgãos do governo e entidades sociais.

Os recursos serão integralmente revertidos para o apoio humanitário às vítimas das enchentes e para a reconstrução da infraestrutura das cidades.

Segundo o secretário de Comunicação Social de Brusque, Wilson Schmidt Junior, a prefeitura não irá criar pontos de coleta, pois o estado está com excesso de doações, o que dificulta a logística da coleta. Ele pede que os moradores doem pela conta SOS Rio Grande do Sul.

Grupo de arrecadação

A moradora de Brusque Fabiola Saija faz parte de um grupo que está realizando arrecadação de forma voluntária. O endereço do ponto de coleta é a rua Theodoro Henrique Staack, número 141, apartamento 302, bairro Santa Terezinha. No local, podem ser doados roupas e alimentos.

Além do ponto em Brusque, também há um em São João Batista, localizado na rua Francisco Oliveira, número 715, bairro Krequer.

Outro ponto de arrecadação em Brusque é a loja Trilha Motos, localizada na rua Rodolfo Steffen, número 5, bairro Steffen. “Pedi para as pessoas doarem a partir da segunda-feira, já que não há acesso ao Rio Grande do Sul. Mas as doações já podem ser feitas”, diz o proprietário da loja, Neto da Silva.

ONG animal

A protetora independente Bianca Machado também está divulgando ONGs que estão recolhendo doações para os animais atingidos, além de pontos de coleta. “As doações serão tanto para as pessoas quanto para os animais”, diz.

Ela diz que podem ser doados produtos de limpeza, panos e toalhas, ração para cachorro, gatos e equinos, alfafa, mantas e cobertores, medicamentos para animais, cestas básicas e produtos de higiene.

Veja os pontos de coleta:

Not-me: rua Ernesto Bianchini, número 135, Guarani. Galpão 1, 2 e 3

Forinc: rua Paes Leme, 39, Centro

Fursis Petshop: rua Botuverá, número 394, Dom Joaquim

Studio Harmonize: rua Jacó Bauer, número 555, Jardim Maluche

Bistek supermercados: avenida Otto Renaux, número 377, São Luiz

FNP Brusque: rua Gustavo Richard, número 15, Centro (das 10h30 às 13h30 e das 17h30 às 23h)

Além de Brusque, há um ponto de coleta em Porto Belo no restaurante AKala Beach Garden, localizado na avenida Senador Atílio Fontana, número 266, Perequê.

Doações também podem ser feitas para as organizações por meio das chaves Pix: CNPJ 51.780.372/0001-19; CNPJ 53.501.067/0001-76; CNPJ 35.030.574/0001-97. Mais informações podem ser adquiridas com Bianca pelo WhatsApp (47) 99673-6046.

