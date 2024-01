Homem morre dentro de viatura em Blumenau após ser detido por agredir e ameaçar pessoas com faca

Um homem de 40 anos morreu dentro de uma viatura da Polícia Militar após agredir e ameaçar pessoas com uma faca na noite deste domingo, 7, em Blumenau. O caso aconteceu no bairro Fortaleza por volta de 18h40.

A Polícia Militar foi acionada para atender o caso no início da noite e, ao chegar ao local, os agentes encontraram o homem na rua Harry Wruck. Ele apresentava comportamento agressivo e estava alterado, enquanto a população tentava contê-lo.

Os policiais ordenaram que ele ficasse em posição de abordagem, o que não ocorreu. Os policiais, então, o imobilizaram e o colocaram na compartimento de condução de preso na viatura. Segundo o relatório da PM, a medida foi tomada porque ele representava riscos a si mesmo e aos demais presentes. Os agentes acionaram o Samu para prestar atendimento médico.

Uma das testemunhas, um homem de 35 anos, relatou aos policiais que ele tentou golpear pessoas na rua Fritz Koegler e que, ao tentar defender um senhor, sofreu um ferimento superficial no braço. Já um homem de 47 anos, que estava em um bar na rua Harry Wruck, descreveu que o agressor bateu a faca em uma mesa do estabelecimento e tentou atacar pessoas na rua. Ao tentar contê-lo, acabou machucando o joelho.

Após colher os relatos, os policiais tentaram obter depoimento do homem preso, mas receberam respostas desconexas. De acordo com o relatório da PM, outras viaturas chegaram ao local, e a guarnição manteve contato com o agressor. Ele, porém, continuava em surto psicótico.

A guarnição retirou a viatura para a rua principal, a Fritz Koegler, para aguardar o Samu em um local seguro devido ao número considerável de pessoas na área.

Após manobrar, policiais checaram novamente a situação do homem e o encontraram inconsciente. Os agentes, então, iniciaram procedimento de ressuscitação e acionaram o Samu com prioridade. Os socorristas chegaram rapidamente, mas o homem morreu no local. A Polícia Científica foi acionada.

Durante o incidente, o homem danificou a viatura. Ele acertou chutes, causando danos nas laterais esquerda e direita, afundando e quebrando o revestimento do compartimento de condução de preso.

Testemunhas informaram que ele morava nas proximidades, mas os policiais não localizaram familiares.

Ele portava alguns pertences, como uma carteira com R$ 17,30 e documentos, entregues à Polícia Científica para identificação. Na carteira, também foi encontrada uma quantidade de substância análoga à cocaína.

Os policiais também recolheram o celular, uma camisa e a faca utilizada pelo agressor, retirada por moradores. A guarnição da PM realizou os procedimentos necessários, recolhendo os materiais e acompanhou os serviços das equipes do Samu e Polícia Científica.

Assista agora mesmo!

Botuveraenses mantêm tradição de jogos trazidos por imigrantes bergamascos: