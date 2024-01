Homem morre e três pessoas ficam feridas após carro colidir contra árvore na BR-470, no Alto Vale

Um homem, identificado como Mateus Oliveira, de 29 anos, e outras três pessoas ficaram feridas após um grave acidente durante a tarde de segunda-feira, 2. O acidente aconteceu por volta das 14h, no quilômetro 200 da BR-470, em Pouso Redondo, e o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado.

Mateus era natural de Passo Fundo, em Rio Grande do Sul, e estava retornando de uma praia em SC com os amigos. Informações sobre o velório não foram divulgadas.

Acidente na BR-470

Segundo as informações, o acidente envolveu uma colisão de um carro Volkswagen Polo contra uma árvore, e deixou quatro vítimas. No banco de trás estava uma mulher grávida de três meses, que teve ferimentos nos braços e precisou ser encaminhada ao hospital pelo Samu de Taió.

Com ela na parte traseira do carro estava um homem, que teve ferimentos leves e foi conduzido pelos bombeiros de Otacílio Costa. O motorista também ficou ferido e tinha suspeita de fratura na clavícula direita. Ele foi conduzido pelo Samu de Otacílio Costa para o hospital.

Um homem acabou não sobrevivendo durante a colisão. Ele estava no banco do passageiro, e segundo as informações dos bombeiros, morreu no local. A vítima precisou ser retirada do veículo, pois estava presa as ferragens.

A cena ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal que ficou responsável por aguardar a chegada da Polícia Científica.

