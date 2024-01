Homem quase atropela policial militar para fugir de abordagem em Brusque

Um homem, de 42 anos, quase atropelou um policial militar na tarde deste sábado, 6, após tentar fugir de uma abordagem em Brusque. O caso ocorreu por volta de 12h30, após a PM receber uma denúncia de que o veículo suspeito de furto em Guabiruba estava entrando no município pelo bairro Guarani.

Os policiais conseguiram localizar o veículo e iniciaram a abordagem perto do viaduto no bairro Jardim Maluche. No entanto, segundo o relatório da PM, o motorista ignorou a ordem de parada e fugiu.

Tentativa de atropelamento

No Centro, o motorista perdeu o controle do veículo, momento em que a PM ordenou que o carro fosse desligado e para ele descer. No entanto, o motorista ignorou as ordens e acelerou em direção ao policial militar que estava saindo da viatura.

De acordo com o relatório da PM, o policial só não foi atropelado pois teria conseguido sair do caminho. Além disso, o policial também efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu o pneu dianteiro direito do veículo.

Abordagem após a fuga

Mesmo assim, o condutor continuou com a fuga na contramão, mas foi abordado pelos policiais na rua São José. Os policiais constataram que o veículo era furtado e tinha placas adulteradas.

Além disso, os policiais também encontraram vários objetos provenientes de um furto registrado nesta sexta-feira, 5, em Guabiruba. A PM apreendeu o veículo Fiat Strada, dois celulares, R$ 361, uma flauta transversal, algumas roupas, relógios e diversas semi joias.

Diante dos fatos, o homem foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis. Os bens foram apreendidos e recuperados.

