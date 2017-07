Homem que ameaçava esposa com réplica de arma é preso no Limeira

Um homem, que não teve seu nome informado pela Polícia Civil, foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira, 19, por posse ilegal de munições no bairro Limeira. O Setor de Investigação Criminal da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAMI), com apoio da Divisão de Investigações Criminais (DIC), atendeu a denúncia da esposa do autor do crime.

Segundo ela, o homem constantemente a ameaçava com arma de fogo e a batia, inclusive na frente dos próprios filhos menores de idade. Os policiais dirigiram-se a residência do casal e encontraram uma réplica de uma espingarda calibre 38, bem como seis munições intactas de revólver calibre 38 e mais três de revólver calibre 22, caracterizando o crime.