Homem que morreu afogado no Norte de SC era bombeiro militar aposentado

O homem de 56 anos que morreu afogado na Barra do Saí, em Itapoá, foi identificado como o bombeiro militar aposentado Luis Cavasini Neto. O incidente aconteceu na tarde deste sábado, 6, após ele ser arrastado por uma maré de retorno.

Natural de Ampére (PR), Luis atuou no 4° Grupamento de Bombeiros em Toledo. O 2ª sargento estava aposentado há 4 anos e passava o veraneio na cidade catarinense. Segundo informações, ele estava no litoral desde quinta-feira, 4, com a família.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 14h30. As informações relataram que Luis nadou em direção a uma corrente de retorno. O homem foi arrastado para o fundo e não conseguiu sair sozinho do local.

A vítima foi retirada consciente do local pelos guarda-vidas, porém, sofreu uma parada cardiorrespiratória ao chegar na faixa de areia. A parada não pode ser revertida e o óbito foi declarado pela equipe médica.

O corpo deve ser transportado para o Paraná. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

Assista agora mesmo!

Botuveraenses mantêm tradição de jogos trazidos por imigrantes bergamascos: