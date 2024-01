Morre Joel Vinotti, árbitro de Brusque e ex-jogador do Carlos Renaux

Joel Vinotti, conhecido também pelos amigos como Bujão, morreu neste domingo, 7, aos 63 anos. Ele era bastante conhecido do meio esportivo de Brusque por ter atuado como jogador do Carlos Renaux e também ter sido árbitro da região. Ele morreu na sua casa, no bairro Thomaz Coelho.

Bujão enfrentava problemas de saúde há bastante tempo, mas não foi divulgado, até o momento, a causa da morte. Ele foi servidor da Prefeitura de Blumenau e seu pai era um conhecido massagista, Mario Vinotti.

O velório de Joel ocorrerá na Capela Mortuária do bairro Dom Joaquim enquanto o sepultamento está agendado para 10h desta segunda-feira, 8, no cemitério do Dom Joaquim.

O vereador Deivis Junior (MDB) publicou uma foto em sua rede social com uma mensagem de despedida ao ex-desportista.

View this post on Instagram A post shared by Deivis Junior (@junior_deivis)

Assista agora mesmo!

Botuveraenses mantêm tradição de jogos trazidos por imigrantes bergamascos: