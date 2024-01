Trimania Vale: apostador de São João Batista fatura prêmio de R$ 250 mil

Um apostador de São João Batista é um dos dois vencedores do prêmio principal de R$ 500 mil da Trimania Vale sorteado neste domingo, 7. Alesio João Nicolau, que fez a aposta no Centro, vai dividir o quarto prêmio com um outro sortudo de Balneário Camboriú.

Outras quatro apostas de Brusque venceram o Giro da Sorte e vão levar R$ 2 mil cada. O resultado completo e todos os vencedores estão disponíveis no site da Trimania.

Assista agora mesmo!

Botuveraenses mantêm tradição de jogos trazidos por imigrantes bergamascos: