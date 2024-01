Homem tem carro incendiado enquanto dormia no Vale do Itajaí

A Polícia Militar foi acionada após um carro ser incendiado em Rio dos Cedros, no Médio Vale, na madrugada desta segunda-feira, 1º. O crime aconteceu por volta de 1h.

O dono do veículo, um homem de 30 anos, informou aos agentes que estava dormindo e acordou com o barulho do carro em chamas. Ele relatou à PM que suspeita que o incêndio foi causado por sua ex-esposa. Na véspera do ocorrido, os dois tiveram uma discussão sobre a guarda do filho.

Os policiais militares realizaram o boletim de ocorrência e orientaram o homem, que foi liberado na sequência.

