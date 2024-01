A modelo Georgina Rodríguez desejou feliz ano novo para a empresária Nane Nonemacher Graciola nesta segunda-feira, 1, em vídeo. Companheira de Cristiano Ronaldo, rosto das campanhas publicitárias da FG Empreendimentos, Georgina tem relacionamento com a família Graciola pelo menos desde 2021, quando o relacionamento foi intensificado e surgiu o interesse da família em investir no litoral catarinense.

Nane é envolvida nas ações de responsabilidade social da companhia presidida pelo marido, Jean Graciola. “Palavras não expressam a gratidão que sinto por sua mensagem neste primeiro dia de 2024. Você é mais do que um exemplo de força, de bondade e de dedicação como mulher, esposa e mãe”, diz.

A história de Georgina ganhou proporção com a série Soy Georgina, produção da Netflix que narra um retrato profundo do seu dia a dia. O contato de Georgina com Nane Graciola é frequente, e tornaram-se amigas após o estreitamento da relação entre a família Aveiro, de Cristiano Ronaldo, com a de Jean Graciola.