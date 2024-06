Hospital Azambuja justifica demora no atendimento após vídeo mostrar críticas de acompanhante de paciente

O Hospital Azambuja se manifestou, em nota, nesta quarta-feira, 5, após a acompanhante de um paciente divulgar um vídeo com críticas ao hospital. Ela relatou demora no atendimento, falta de médicos e fazia outras críticas. O Azambuja afirma que prioriza casos de emergência.

No vídeo, a acompanhante relata que aguardava atendimento por mais de quatro horas, enquanto haviam pessoas no hospital por seis horas. O Azambuja justifica que, na segundas, é comum grande movimentação no hospital. A instituição diz ainda que, na terça-feira, 4, houve um alto número de atendimentos emergenciais.

“Este elevado número de casos de emergência interfere diretamente no tempo de espera dos demais pacientes, que aguardam atendimento em nosso pronto-socorro”, justifica o hospital.

A instituição comenta que segue o Protocolo de Manchester para realização da triagem dos pacientes. Na ocasião, eles são divididos por cores, com indicações que vão de “não urgente” a “emergência”.

“Diante da alta demanda de atendimentos, o tempo de espera pode ser maior para casos que não se tratam de urgência e emergência”, completa o hospital. Em casos leves, a recomendação do Azambuja é buscar postos de saúde, que funcionam durante o dia.

Leia nota do Azambuja na íntegra

O Hospital Azambuja informa que conta com cinco médicos atendendo em seu pronto-socorro. Na segunda-feira, a instituição registrou mais de 700 atendimentos, sendo o dia, culturalmente, de maior movimentação no pronto-socorro.

Já na terça-feira, registramos um grande número de pacientes vítimas de acidentes, casos de emergência que têm, conforme protocolo, prioridade no atendimento. Além disso, registramos a lotação dos nossos 30 leitos de UTI Adulto, com fila de espera para oito pacientes do pronto-socorro, que aguardavam vaga para internação na Unidade de Terapia Intensiva.

Este elevado número de casos de emergência interfere diretamente no tempo de espera dos demais pacientes, que aguardam atendimento em nosso pronto-socorro.

Informamos ainda que a instituição segue o Protocolo de Manchester, um método de triagem de pacientes logo após sua chegada à unidade, no qual eles são classificados conforme a gravidade de cada caso.

Entretanto, reforçamos que, diante da alta demanda de atendimentos, o tempo de espera pode ser maior para casos que não se tratam de urgência e emergência. Para casos leves, orientamos a população a buscar atendimento médico na Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência.

Protocolo de Manchester

Vermelho: emergência

É destinada aos pacientes que se encontram em estado gravíssimo e com risco de morte, os quais necessitam de atendimento imediato, como quadros de queimadura em mais de 25% do corpo, problemas respiratórios, dor no peito relacionada à falta de ar, crises de convulsão, trauma cranioencefálico, tentativa de suicídio, parada cardiorrespiratória, hemorragias incontroláveis, entre outros.

Laranja: muito urgente

Essa cor é para casos considerados muito urgentes e com risco significativo de morte. O tempo de espera aproximado é de até 10 minutos. Abrange casos como arritmia cardíaca sem apresentação de sinais de instabilidade, cefaleia intensa com rápida progressão, dores severas, etc…

Amarelo: urgente

Abrange os casos urgentes de gravidade moderada com necessidade de atendimento médico, mas sem riscos imediatos. O tempo médio de espera é de até 60 minutos e classifica casos, como desmaios, dor moderada, vômito intenso, crises de pânico, hemorragia moderada, picos de hipertensão, alteração dos sinais vitais, entre outros quadros clínicos.

Verde: pouco urgente

A cor verde é para casos considerados menos graves. O tempo de espera pode ser de até 2 horas e abrange pacientes com dores leves, torcicolo, enxaqueca, estado febril sem a presença de alterações vitais, resfriados e viroses, náuseas e tonturas, hemorragia controlada, asma não diagnosticada como quadro de crise, etc…

Azul: não urgente

Por fim, a cor azul representa a classificação mais simples para casos em que o paciente pode aguardar atendimento ou ser encaminhado para outra unidade de saúde. O tempo de espera pode ser de até 4 horas e envolve pacientes com queixas de dores crônicas, aplicação de medicação com receita, troca de sondas, entre outros.

*Colaborou João Henrique Krieger

