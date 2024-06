Partido de Ciro Roza, PSD muda presidência em Brusque

O PSD mudou de comando em Brusque. O pré-candidato a vereador João Martins vai assumir a presidência da sigla na cidade. Nome de confiança do ex-prefeito Ciro Roza (PSD), João é sobrinho do vereador Ivan Martins, que integra o mesmo partido. A troca vai ocorrer nessa semana.

Conforme apurado por O Município, o pré-candidato a vereador foi chamado por Ciro na noite desta terça-feira, 4, e o ex-prefeito comunicou a mudança no comando da sigla. Como vice-presidente, assume Adilson Fantini.

A reestruturação da sigla visa as eleições municipais de outubro. Ciro Roza é visto como possível candidato a prefeito pelo PSD. Antes da troca, o presidente do PSD local era Marciano Giraldi, que deve seguir no partido.

