Buraco na rodovia Ivo Silveira causa queda de dois motociclistas em Brusque

Um buraco na rodovia Ivo Silveira (SC-108) causou a queda de dois motociclistas em Brusque na noite da terça-feira, 4. O acidente aconteceu por volta das 23h10.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as motocicletas eram uma CG Fan e uma Fazer, conduzidas por dois jovens de 19 e 22 anos, respectivamente.

O condutor da CG Fan estava sentado no acostamento da via quando os bombeiros chegaram. Ele apresentava contusão no braço esquerdo.

Além dele, uma jovem de 19 anos, garupa da motocicleta, também estava sentada na rua. Ela apresentava suspeita de fratura no braço esquerdo. Ambos foram imobilizados e encaminhados ao hospital.

Já o condutor da Fazer estava andando pela rua sem lesões aparentes. Ele recusou atendimento.

