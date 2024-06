Palestra com tema imigração alemã e concerto de piano acontecem em Brusque neste sábado

Neste sábado, 8, o Museu Casa de Brusque irá receber uma palestra com tema imigração alemã, além da exibição do documentário “Teuto-Princesinos”. Também haverá um concerto com o pianista Newton Schner Jr no Instituto Aldo Krieger.

A palestra ocorrerá às 10h15, com abertura às 10h e entrada gratuita. Já o concerto, às 19h, terá entrada voluntária, ou seja, qualquer valor será aceito. O Museu Casa de Brusque está localizado na avenida Otto Renaux, número 285, e o Instituto Aldo Krieger na rua Paes Lemes, número 63.

Palestra

A palestra será ministrada por Gerd Wagner, que falará sobre a importância da língua alemã no mundo enquanto língua da cultura, das ciências e da economia, além do papel que o Brasil possui nesse sentido.

A palestra será em alemão. Também haverá uma apresentação sobre a Verein Deutsche Sprache, associação sem fins lucrativos, com sede na Alemanha, representada por Wagner.

Documentário

O documentário “Teuto-Princesinos” é feito por Newton Schner Jr. e Yuri Marcinik, o qual ganhou exibição neste ano em Berlim. Ele traz relatos sobre a memória e a presença alemã em Ponta Grossa (PR) e discute sobre os desafios, os dramas e as lembranças ligadas à imigração na região.

Concerto

Por fim, haverá o concerto de piano no Instituto Aldo Krieger. Trata-se do projeto Lebensessenz, trabalho de pianista autoral solo Newton Schner Jr.

De passagem por Santa Catarina, o pianista está comemorando 20 anos de carreira. São inúmeros discos lançados, e turnês pelo Brasil e exterior.

Em 2023, o pianista venceu o Prêmio Rádio MEC 100 anos na categoria de intérprete de música clássica autoral. O concerto pretende ter uma abordagem mais intimista.

Leia também:

1. Morador abriu caminho na mata com um facão para ajudar nas buscas por avião que caiu na região de Joinville

2. VÍDEO – Jogo da móra, popular em Botuverá, chama atenção por barulho e sonoridade curiosa

3. Homem foragido da Justiça é preso enquanto fazia compras no Centro II, em Brusque

4. Protestos contra ParCão em Brusque envolvem local de construção e origem do recurso, mas prefeitura promete não recuar

5. Mega-Sena 2732: confira os números sorteados nesta terça-feira



Assista agora mesmo!

Além do bergamasco: dialeto da região do Tirol, na Itália, ainda é falado em Botuverá: