O Município prepara novidades no envio de notícias no WhatsApp

Desde a última semana, o WhatsApp vem realizando alterações nos algoritmos do aplicativo. Com isso, o envio de mensagens nos grupos do jornal O Município precisou ser pausado temporariamente. Mudanças serão anunciadas em breve.

Contudo, há uma série de outras formas de seguir bem informado sobre as notícias de Brusque e região.

A maneira mais rápida e atualizada de acompanhar as notícias de Brusque e região é por meio do acesso direto ao site omunicipio.com.br. Há também as opções das redes sociais. Confira a lista e toque para acessar:

1. Canal no WhatsApp

2. Página de Facebook

3. Grupo de Facebook

4. Instagram (feed e stories)

5. X (antigo Twitter)

6. Canal no Telegram

Enquanto as mudanças são preparadas, já é possível acompanhar as notícias também via canal de WhatsApp, semelhante ao grupo. Entenda como acessar o canal no WhatsApp:

Leia também:

1. Morador abriu caminho na mata com um facão para ajudar nas buscas por avião que caiu na região de Joinville

2. VÍDEO – Jogo da móra, popular em Botuverá, chama atenção por barulho e sonoridade curiosa

3. Homem foragido da Justiça é preso enquanto fazia compras no Centro II, em Brusque

4. Protestos contra ParCão em Brusque envolvem local de construção e origem do recurso, mas prefeitura promete não recuar

5. Mega-Sena 2732: confira os números sorteados nesta terça-feira



Assista agora mesmo!

Além do bergamasco: dialeto da região do Tirol, na Itália, ainda é falado em Botuverá: