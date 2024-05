Ida de senador de SC ao show de Madonna vira alvo da patrulha ideológica de direita e esquerda

Tiroteio

Num Brasil politicamente polarizado, a patrulha ideológica é de direita e esquerda num mesmo ato. Que o diga o senador Jorge Seif (PL-SC) alvo de tiroteio de todos os lados nas redes sociais por ter comparecido ao show de Madonna, sábado, na praia de Copacabana. Uma das críticas mais duras foi desferida pelo cientista político ligado à direita, Silvio Grimaldo, mas em cima da mulher do senador, Catiane, presidente do PL Mulher de SC, por ter levado o marido. Postou: “Como ela pode representar as mulheres conservadoras de SC prestigiando a indústria que mais degrada a figura da mulher, da mãe e da esposa? Madonna é antítese de tudo que deveria representar o PL Mulher. É a negação da mulher!”.

Inclusão

Quinze anos depois da implantação do sistema de cotas na UFSC, os números são eloquentes. Em 2008, 170 pessoas negras se formavam na instituição, número que subiu para 442 no ano passado, ano em que ingressaram 1.304 novos alunos pretos e pardos, 28,6% a mais em relação a 2022.

Leu-se, alhures

Agora é a hora de o governo federal tirar da mídia e da fala de seus ministros o slogan “União e Reconstrução” e provar sua veracidade no Rio Grande do Sul. O Brasil de todos os Estados precisa ver o que será feito, com detalhes de custos, prazos e responsabilidades, sem privilegiar seus candidatos das próximas eleições.

Voleibol

A Havan se tornou nesta semana patrocinadora master do time do Abel Moda Vôlei, de Brusque, que luta para obter R$ 3 milhões necessários, no mínimo, para disputar a Superliga A, a elite da modalidade no país.

Personagem

Catarinense de Indaial, Iuri Thais Kniss, 76 anos, pregador que proclama ser a reencarnação de Cristo e muito conhecido nas ruas do país há décadas, conseguiu judicialmente mudar seu nome de batismo para Inri Cristo, divulgou ele em nota. A sigla INRI escrita na cruz de Cristo significa “Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus”.

M2 caro

Saiu ontem o ranking atualizado das 10 cidades brasileiras com o metro quadrado de imóvel novo mais caro em abril deste ano. Balneário Camboriú, com R$ 12.993, e Itapema, com R$ 12.806, estão em 1º e 2º lugar. Depois de Vitória (ES), em 3º, vem Florianópolis, em 4º, (R$ 11.144) e Itajaí, em 5º (R$ 10.894).

Martelo batido

A direção nacional do PT anunciou anteontem a definição de alianças ou candidatura própria em 13 capitais. Em Florianópolis ele vai de Vanderlei “Lela” Farias, ex-vereador, 44 anos. Graduado em gestão pública, foi eleito vereador duas vezes, em 2012 e 2016, além de ter exercido o cargo de secretário de Cultura da Capital.

Percepção

O colunista Claudio Humberto percebeu muito bem um fato: nada encantou mais nas redes sociais que a ideia de destinar às vítimas gaúchas das enchentes ao menos metade dos mais de R$ 5 bilhões do fundão eleitoral.

O melhor

Depois de conquistar título recente por produzir um dos melhores queijos do mundo, Pomerode aparece com mais conquistas além-fronteiras. Três licores e dois gins fabricados na cidade de forma artesanal pela pequena empresa Brennstuber, acabam de ser premiados na London Spirits Competition, uma das principais competições de bebidas do mundo, em Londres. Seu apreciado Limoncello leva três meses para ficar pronto. Por ano a empresa envasa apenas 4 mil litros.

CPI do Futebol 1

A CPI do Futebol, instalada no Congresso Nacional, que está investigando supostas irregularidades no futebol brasileiro, vai ouvir Bráulio da Silva Machado, árbitro do quadro de Federação Catarinense de Futebol, da CBF e da Fifa. Como se vê, super qualificado. O motivo é sua atuação na vitória de 4 a 3 do Palmeiras sobre o Botafogo no ano passado, que foi determinante para a conquista do título brasileiro pelo clube paulista.

CPI do Futebol 2

No meio desse imbróglio, Bráulio, 44 anos, que é lagunense e professor de educação física, viu-se, há dias, personagem de inquérito do Ministério Público Federal que investigou um invasor do sistema SUS que inseriu dados falsos sobre ele, de forma que, com a fraudulenta adulteração, foi dado como morto. O criminoso, ainda inseriu palavrões contra Bráulio. Um dos mais suaves foi “ladrão”.