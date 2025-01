Identificado motociclista que morreu em acidente com caminhão em Brusque

Foi identificado como Ivanildo Mendes da Silva o motociclista que morreu em um acidente com caminhão em Brusque nesta sexta-feira, 17. A vítima tinha 40 anos e era natural de Buerarema, na Bahia.

O acidente aconteceu por volta das 14h, na rua Alberto Muller, no bairro Limeira. A vítima conduzia uma Biz e colidiu de frente com o caminhão.

Segundo a Polícia Militar, o motorista do caminhão relatou que seguia sentido Centro quando o motociclista teria tentado fazer uma ultrapassagem pela contramão, causando a colisão frontal.

O Corpo de Bombeiros encontrou a vítima caída, com o capacete quebrado na parte da frente. Ele tinha fraturas no braço esquerdo, perna esquerda e um corte no rosto. A vítima já estava sem sinais vitais quando o socorro chegou.

