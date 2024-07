Identificado motociclista que morreu em acidente em rodovia de Rio Negrinho

Foi identificado como Juarez Fernandes, de 49 anos, o motociclista que morreu em um acidente na rodovia SC-112, em Rio Negrinho, no Norte catarinense. O acidente ocorreu na noite desta quarta-feira, 24.

Juarez deixa enlutados mãe, esposa, filhos, nora, netas, irmãos e demais familiares e amigos, conforme a Funerária e Plano São Gabriel.

O corpo dele foi velado na Capela Parque da Colina, de onde saiu para o féretro nesta sexta-feira, 26, às 9h30, seguindo para o sepultamento no Cemitério Lageado dos Cordeiros.

O acidente

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente aconteceu por volta das 20h, no quilômetro 19 da rodovia. Juarez conduzia uma Honda CG Fan 125.

Os bombeiros constataram o óbito do condutor no local. O outro veículo envolvido no acidente não estava presente quando a PMRv chegou ao local. Foram observadas marcas de frenagem, de oito metros, que acabavam ao lado do corpo.

A família de Juarez esteve no local e ficou responsável pela motocicleta e pelos pertences da vítima. A Polícia Científica compareceu ao local e fez a remoção do corpo.

