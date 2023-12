Identificado motociclista que morreu em acidente no Santa Terezinha, em Brusque

Foi identificado como Geovane Coelho Junior o motociclista de 28 anos morreu após colisão com um carro na noite desta quarta-feira, 13, na rodovia Antônio Heil, no Santa Terezinha, em Brusque. O acidente aconteceu nas proximidades da igreja do bairro, por volta das 21h30.

Geovane conduzia uma Yamaha MT07, com placas do Mercosul. Ele foi encontrado pelos bombeiros com suspeita de fraturas nas pernas e tórax e já sem sinais vitais, com pessoas realizando reanimação cardiopulmonar. Os socorristas continuaram o atendimento utilizando o desfibrilador, mas ele não resistiu.

Informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.

Assista agora mesmo!

Coral Giuseppe Verdì, o único bergamasco do mundo, mantém viva tradição da música em Botuverá: