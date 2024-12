Identificado o homem assassinado no Centro 2, em Brusque

Edjorge Galvão Reis, também conhecido como Dinho, é o homem que foi assassinado após intervir em uma discussão na tarde desta segunda-feira, 30, no Centro 2, em Brusque. Ele foi velado e sepultado no Parque da Saudade. Seu sepultamento foi realizado a partir das 17h desta quarta-feira, 31.

As informações preliminares da Polícia Civil são de que o homem havia avistado um vizinho discutindo com a esposa na rua e tentou intervir para defender a mulher.

Contudo, o marido reagiu com violência, auxiliado por outros dois homens. Dinho tentou fugir, mas foi alcançada e morta no local com várias facadas. A Polícia Civil investiga o caso.

Ele tinha 32 anos e deixa um filho.

