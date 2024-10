Idoso de 77 anos fica ferido após galho de árvore cair em sua cabeça em Guabiruba

Um idoso de 77 anos ficou ferido após um galho de árvore cair em sua cabeça no bairro Lageado Alto, em Guabiruba, na tarde desta quinta-feira, 24.

O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência às 17h11. Ao chegar no local, o homem encontrava-se orientado, com uma toalha sobre a cabeça. Ele relatou que estava retornando de sua horta quando um galho lhe atingiu.

Ele estava com um ferimento no crânio com hemorragia ativa. Ele foi encaminhado ao Pronto Socorro para avaliação e cuidados médicos.

