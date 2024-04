IFC de Brusque decide manter atividades em meio à greve nacional

O Instituto Federal Catarinense (IFC) de Brusque informou nesta quinta-feira, 4, que vai manter as atividadesletivas e administrativas normalmente em meio a greve organizada pelo Sindicato Nacional dos Servidores da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe).

A greve iniciou na quarta-feira, 3, e seguirá por tempo indeterminado. Mais de 200 instituições federais aderiram à greve, entre elas, diversos campus da IFC espalhados por todo o país.

Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, o IFC de Brusque disse que reconhece e respeita o direito constitucional da greve e que a instituição está em contato com representantes do sindicato dos servidores em busca de soluções que atendam às necessidades de todas as partes envolvidas.

“Entendemos que essa situação causa muitas preocupações e dúvidas para nossos(as) estudantes e suas famílias, por isso informamos que as atividades letivas e administrativas do IFC Campus Brusque, neste momento, estão mantidas normalmente. Reconhecemos o direito constitucional à greve e respeitamos a autonomia de cada servidor(a) em aderir, ou não, ao movimento, por compreendermos que as demandas apresentadas são legítimas e buscam a melhoria das condições de trabalho, respeito e reconhecimento das diversas funções existentes”, diz trecho da nota.

Rede estadual também em greve

Professores da rede estadual de ensino de Brusque fizeram uma paralisação nas atividades nesta quinta-feira, 4, para reivindicar melhorias para a categoria. Alguns profissionais se reuniram no Centro de Brusque com uma faixa e distribuindo panfletos informativos. A categoria participou de uma assembleia, em Florianópolis, durante esta tarde.

De acordo com uma professora, são quatro reivindicações. A primeira delas é a descompactação da tabela salarial da categoria. Ela conta professores que possuem uma carreira mais longa, que possuem especializações, mestrado e doutorado, têm praticamente recebido o mesmo valor que os profissionais em início de carreira.

Outra reivindicação da categoria é a respeito da hora-atividade para todos os trabalhadores da educação. “A gente tem, por lei, nós temos direito a um terço de hora-atividade, principalmente nas séries iniciais, do primeiro até o quinto ano, mas isso não é cumprido”, disse a profissional.

Confira a nota do IFC de Brusque na íntegra:

A Direção Geral do IFC Campus Brusque vem a público comunicar a todos(as) os(as) estudantes, familiares e sua comunidade que, desde o dia 03 de abril, conforme deliberado em plenária nacional do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (SINASEFE), mais de 200 instituições federais estão em estado de greve pelo país, dentre elas, o Instituto Federal Catarinense.

Entendemos que essa situação causa muitas preocupações e dúvidas para nossos(as) estudantes e suas famílias, por isso informamos que as atividades letivas e administrativas do IFC Campus Brusque, neste momento, estão mantidas normalmente, conforme deliberação em assembleia local realizada no dia 03/04/24. Esta gestão está em constante diálogo com os(as) representantes dos(as) servidores e também com representantes do comando de greve em busca de encontrar soluções que atendam às necessidades de todas as partes envolvidas e que minimizem ao máximo os impactos sobre as atividades desenvolvidas na instituição.

Reconhecemos o direito constitucional à greve e respeitamos a autonomia de cada servidor(a) em aderir, ou não, ao movimento, por compreendermos que as demandas apresentadas são legítimas e buscam a melhoria das condições de trabalho, respeito e reconhecimento das diversas funções existentes. A valorização dos servidores é essencial para o desenvolvimento educacional das Instituições e a garantia da oferta de educação profissional pública e de qualidade deve ser uma causa que une a todos!

O cenário de adesão ao movimento será avaliado diariamente e esta gestão se compromete a prestar todas as orientações e esclarecimentos necessários aos estudantes, responsáveis e a toda a comunidade de Brusque. Nessa perspectiva, convidamos e recomendamos que acompanhem os comunicados oficiais por meio do Instagram oficial do IFC Brusque ou por meio do site institucional.

Certa da compreensão de todos e todas, a Direção-Geral do Campus reforça que, até novo comunicado que possa trazer quaisquer mudanças no atual contexto, a manutenção da rotina e das atividades desempenhadas por todos(as) os(as) servidores(as) seguirão transcorrendo normalmente.

