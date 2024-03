Indústria se mantém como setor que mais cria emprego no começo do ano em Brusque

Em janeiro de 2024, Brusque registrou um saldo de empregos de 649 novas vagas criadas. Pelo terceiro janeiro consecutivo desde 2022, a indústria foi o setor que mais cresceu. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Em janeiro de 2022, foi registrado um saldo de empregos no setor de 361. Em sequência, em 2023 e 2024, a indústria gerou um saldo de 451 e 717, respectivamente.

No aspecto geral, somando todos os setores, 2022 teve um saldo de 422, seguido por 2023 com 418.

Estabilidade na economia

A vice-presidente da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (Facisc), Rita Conti, afirma que o salto na contratação de profissionais do setor se deu devido à estabilidade na economia.

Ela diz que, apesar de inseguranças e adversidades, a melhora é vista primeiro na indústria, depois em outros setores como comércio e, por fim, no consumidor final. “Outro fator é a liberação do bolsa família e outros encargos para as classes C e D, que gera um movimento econômico e na indústria”, explica Rita.

“Brusque e região representam alguns setores nacionalmente. O setor de cama, mesa e banho está muito bem vendido. O têxtil, nas tinturarias e malharias, o destaque também é a nível nacional. Agora, na confecção, algumas estão com um bom valor agregado em seus produtos e conseguem se manter, outras sofrem com a economia atual. Por fim, o setor tecnológico também está em franco desenvolvimento”, finaliza.

Impactos da importação

Rita diz que muitos setores sofrem com a isenção de tributos para até 50 dólares de importação.

“É uma concorrência desleal. Desde o ano passado conseguimos que o estado cobrasse o ICM sob esses produtos, o que freou um pouco a demanda de itens que vêm da Chuva e da Ásia. Isto [isenção] afeta principalmente a indústria de confecção, mas com o pequeno valor cobrado de ICM já mostrou um reflexo positivo”, explica.

Em janeiro de 2024, a indústria registrou 1.871 contratações e 1.154 desligamentos, gerando um saldo de 717.

Em seguida, ocupa o segundo lugar o setor da construção, com um saldo de 29. Foram realizadas 143 admissões e 114 desligamentos.

Dando sequência a lista, o setor de serviços gerou um saldo de empregos de 23. Em janeiro, foram 690 contratações e 667 desligamentos.

Por fim, os setores da agropecuária e do comércio geraram um saldo negativo, com -3 e -177, respectivamente.

Na agropecuária, houve apenas uma admissão e quatro desligamentos. Já no comércio, foram contratadas 638 pessoas e 735 foram desligadas de suas funções.

Assista agora mesmo!

Médica da UTI pediátrica atende crianças que chegam ao hospital entre a vida e a morte: