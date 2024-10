Inscrições para a Corrida do Bem encerram na próxima semana em Brusque

Encerram na segunda-feira, 21, as inscrições para a Corrida do Bem, organizada pelo Sesi de Brusque. A corrida, que será no dia 26 de outubro, beneficiará a Ação Social da Paróquia São Luís Gonzaga, com o repasse de 20% dos valores arrecadados com as inscrições. O evento terá provas de 5 km e 10 km, além de caminhada.

A assistente social e coordenadora da Ação Social da Paróquia São Luís Gonzaga, Patrícia Antonietti, destaca a importância de a entidade ser beneficiada, mais uma vez, pela Corrida do Bem.

“Será muito importante para nós. Vamos conseguir complementar o nosso trabalho e também ajudar mais pessoas que necessitam. Além disso, a corrida vai proporcionar que mais pessoas conheçam a Ação Social”.

O pároco, padre Diomar Romaniv, destaca que a parceria com o Sesi é fruto do reconhecimento do trabalho realizado pela Ação Social da Paróquia e também torna-se uma maneira de a Igreja ajudar a promover uma vida saudável.

“Será um final de tarde para caminhar e correr, de forma individual, em grupo ou em família. Convido você a participar e além de exercitar-se e ver a cidade de uma maneira diferente, fazer esse gesto de solidariedade e partilha com aqueles que menos tem”, completa.

A corrida

A corrida será realizada no dia 26 de outubro, com largada às 17 horas, no Sesi, no Centro Esportivo de Brusque, na rodovia Antônio Heil, 23, no bairro Santa Terezinha. A chegada será no mesmo local.

As inscrições podem ser feitas pela internet, acesse aqui.

Para mais informações, o contato pode ser feito por meio do telefone e WhatsApp: 47 3251 8804 ou e-mail: [email protected].

