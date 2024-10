VÍDEO – Bombeiros buscam por adolescente vítima de afogamento que desapareceu no mar em Barra Velha

Um adolescente de 14 anos está sendo procurado pelo Corpo de Bombeiros Militar após se afogar na tarde desta quinta-feira, 17, em Barra Velha. O caso ocorreu na praia do Tabuleiro, no Centro da cidade.

As equipes buscaram a vítima até o fim da luz do dia, mas sem sucesso. Com isso, as buscas foram encerradas e vão retornar logo no início da manhã desta sexta-feira, 18.

Conforme os bombeiros, que foram acionados por volta de 15h, pessoas no local informaram que a vítima e outro adolescente estavam se banhando próximo ao posto 2, que está inativo. A equipe afirma que a desativação está devidamente sinalizada no local.

Ainda segundo os bombeiros, os dois estavam a cerca de 30 metros da faixa de areia e que um deles começou a se afogar, enquanto o outro procurou ajuda nas imediações.

Com isso, populares acionaram a PM, que atuou com a aeronave Águia. Foi realizado um breve sobrevoo no local, mas nada foi encontrado.

Após isso, guarda vidas civis do posto vizinho ao local, que estava ativo no momento do incidente, e outra guarnição, realizaram buscas em local indicado por uma testemunha. Porém, sem êxito.

