Saiba quais empresas de Brusque estão entre as 100 maiores de Santa Catarina

Três empresas de Brusque estão entre as 100 maiores de Santa Catarina. O Grupo Amanhã, responsável pelo levantamento, divulgou o ranking do estado nesta terça-feira, 15. A lista das 500 maiores do Sul será divulgada na próxima segunda-feira, 21.

O Top 10 de Santa Catarina mantém inalteradas as cinco primeiras posições, com Bunge liderando, seguida por BRF, Weg, AuroraCoop e Engie. A Bunge segue na ponta sendo também a maior companhia da região Sul pela sexta edição consecutiva. No entanto o Sicredi está logo atrás, com uma diferença de R$ 1,7 bilhão no VPG. A empresa de Gaspar também leva o troféu de maior receita líquida, enquanto a BRF obteve o maior patrimônio líquido entre as cem maiores de Santa Catarina.

A lista das dez primeiras colocadas revela importantes movimentações, mais especificamente o sexto e o sétimo lugares onde Tupy e Celesc trocaram posições. Além disso, a Whirlpool ganhou uma posição, assim como o Grupo Havan que ganhou a décima colocação. A CGTEE caiu do sexto para o nono lugar.

Confira a colocação das empresas de Brusque no ranking de SC:

10º Grupo Havan

65º ZM S/A

100º Irmãos Fischer S/A. Ind. e Com.

Confira as 100 maiores de Santa Catarina:



“A parceria exitosa entre o Grupo Amanhã e a PwC Brasil revela um acompanhamento histórico dos movimentos de diversos setores econômicos do Sul, assim como de cada um dos estados. Também temos conseguido mostrar o avanço do grau de competitividade das empresas sediadas na região”, afirma Jorge Polydoro, Publisher do Grupo Amanhã.

“É estimulante constatar que o desempenho das empresas catarinenses no exercício de 2023 foi positivo em vários aspectos, principalmente quando se referem às primeiras colocadas. Interessante destacar também que Santa Catarina é o estado, dentre os três da Região Sul, que vem observando nos últimos anos uma constante entrada de novas empresas no ranking”, considera Leandro Camilo, sócio da PwC Brasil e líder de Santa Catarina.

“Em nossa análise dos balanços de empresas da região Sul para a elaboração do ranking das 500 Maiores do Sul, pudemos perceber que o ano de 2023 foi desafiador. Em contrapartida, também possível notar que as companhias que estruturaram suas práticas de ESG, englobando governança, sustentabilidade, social e diversidade, destacaram-se e obtiveram resultados bastante positivos”, salienta Carlos Peres, sócio da PwC Brasil e líder da região Sul.

As 100 maiores do Rio Grande do Sul já foram divulgadas. Na próxima segunda-feira, 21, o Grupo Amanhã divulga as 100 maiores paranaenses, além do ranking completo com as 500 maiores do Sul e as 500 emergentes.

Critério de classificação

Sobre o critério de classificação das empresas – Para revelar quem é quem entre as empresas do Sul, a Revista Amanhã e a PwC Brasil construíram um indicador exclusivo: o Valor Ponderado de Grandeza (VPG). O índice reflete, de forma equilibrada, o tamanho e o desempenho das empresas, a partir de um cálculo que considera os três grandes números de um balanço: patrimônio líquido (que tem peso de 50% no cálculo do VPG), receita líquida (40%) e lucro líquido ou prejuízo (10%).

Assista agora mesmo!

Como o atentado de 11 de setembro quase afetou abertura do Alivia Cuca, famoso bar de Brusque: