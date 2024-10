Com chances de deixar o Z-4, Brusque tenta vitória sobre o CRB no Augusto Bauer

O Brusque enfrenta o CRB às 19h desta sexta-feira, 18, no estádio Augusto Bauer, tentando, com uma vitória, sair da zona de rebaixamento ao fim da 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe titular deve ser praticamente a mesma da rodada anterior, mas há mais desfalques previstos entre os reservas. Do outro lado, o adversário tem o mesmo objetivo do quadricolor e busca sua primeira vitória fora de casa na competição.

Uma escalação possível do quadricolor tem Matheus Nogueira; Cristovam, Ianson, Wallace, Jhan Torres; Rodolfo Potiguar, Paulinho; Diego Mathias, Tato González, Dentinho; Pollero. O zagueiro Ianson volta de suspensão, podendo ser a única mudança nos titulares após a vitória por 1 a 0 sobre o Ituano na segunda-feira, 14.

O mais recente desfalque é Matías Ocampo, após sofrer uma torção no tornozelo no treino realizado na noite desta quarta-feira, 16. O atacante uruguaio vem sendo opção no banco de reservas para o técnico Marcelo Cabo e aguarda diagnóstico.

Mateus Pivô, desfalque na rodada anterior, deve continuar fora por causa de um edema no joelho. O atacante Keké pode não ser relacionado por conta de dores no joelho. Também atacante, Osman se recupera de lesão muscular.

Outros desfalques continuam no departamento médico há mais tempo, como o lateral-esquerdo Alex Ruan (lesão ligamentar no tornozelo) e o zagueiro Maurício (ruptura do tendão de Aquiles).

O lateral-esquerdo Luiz Henrique treina normalmente após sua lesão. Éverton Alemão e Jhemerson seguem com trabalhos de transição após suas lesões.

Matheus Nogueira, Mateus Pivô, Jhan Torres, Alex Ruan, Rodolfo Potiguar e Dentinho estão pendurados.

No Z-4

O Brusque começa a rodada na 18ª posição, com 33 pontos em sete vitórias, 12 empates e 12 derrotas. Tem o pior ataque do campeonato, com 21 gols.

Basta vencer o CRB para deixar a zona de rebaixamento, com a ressalva de ter um jogo a mais que adversários diretos na luta contra o descenso. Para se manter fora da zona ao fim da rodada, o Brusque precisará, obviamente, da vitória, combinada a pelo menos um dos seguintes resultados:

Derrota da Ponte Preta em casa, diante do Guarani;

Derrota do Botafogo-SP fora de casa diante do Sport;

Derrota do Paysandu fora de casa diante do Operário-PR, superando diferença de sete gols no saldo em relação ao time do Norte do país.

Sábado, 19/10

17h – Ituano (19º) x Ceará

Domingo, 20/10

11h – Operário-PR x Paysandu (14º)

18h30 – Ponte Preta (16º) x Guarani (20º)

19h30 – Sport x Botafogo-SP (15º)

Correção nas torres

Duas torres para as câmeras de transmissão, que estão no setor descoberto da torcida do Brusque, receberam reforços. Agora elas estão fixas no chão, para que não haja contato com a superfície da arquibancada e problemas na estabilização das câmeras. Também foram instaladas novas estruturas de sustentação.

CRB

O CRB é o 17º colocado, com 33 pontos em oito vitórias, nove empates e 14 derrotas. Tem 30 gols marcados e 38 sofridos.

O centroavante Anselmo Ramon marcou 10 dos 30 gols da equipe na competição, e inicia a rodada como vice-artilheiro ao lado de Erick Pulga, do Ceará.

Assim como o Brusque, o CRB não venceu nenhuma partida como visitante na Série B, mas é ainda pior que o quadricolor no quesito: empatou cinco jogos e perdeu 10. O último triunfo longe de seus domínios foi obtido sobre o Ceará, 1 a 0 em 23 de maio, pela Copa do Brasil. O revés mais recente foi o da rodada anterior, na segunda-feira, 14: 2 a 1 para o Guarani, de virada, em Campinas (SP).

Não há desfalques por suspensão no time alagoano. Voltam de suspensão o volante João Pedro, ex-Brusque, e o atacante uruguaio Facundo Labandeira.

A lista de pendurados tem nove jogadores: o lateral-direito Matheus Ribeiro; o zagueiro Fábio Alemão; laterais-esquerdos Willian Formiga, Jorge e Ryan; o volante Falcão; o meia Chay; e os atacantes Kleiton e Léo Pereira.

O zagueiro Saimon, recuperando-se de uma lesão lombar, viajou e pode entrar em campo contra o Brusque. Da mesma posição, o equatoriano Luís Segovia, segue no departamento médico, assim como o lateral-esquerdo Vitinho e os zagueiros Heron e Fábio Alemão.

Um time provável tem Matheus Albino; Hereda, Gustavo Henrique, Wanderson (Saimon), Ryan; João Pedro, Gegê, Falcão; Léo Pereira, Anselmo Ramon e Labandeira (Mike).

O técnico Hélio dos Anjos terá seu quinto jogo no comando da equipe, após um empate, duas vitórias e uma derrota.

Retrospecto

5 jogos

1 vitória do Brusque

3 empates

1 vitória do CRB

3 gols do Brusque

5 gols do CRB

Arbitragem

Paulo César Zanovelli da Silva (FIFA – MG) apita a partida, auxiliado por Marcyano da Silva Vicente (MG) e Jordana Pereira Batista (GO). William Machado Steffen (SC) é o quarto árbitro.

Diego Pombo Lopez (FIFA – BA) é o árbitro de vídeo, auxiliado por Antônio Adriano de Oliveira (MA).

No turno

Na 13ª rodada da Série B, em 1º de julho, Brusque e CRB empataram em 1 a 1 no Rei Pelé. Anselmo Ramon abriu o placar para os regatianos. Serrato perdeu pênalti nos acréscimos e, minutos depois, Ianson marcou o gol de empate.

Brusque x CRB em tempo real

Acompanhe a partida com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 18h30.

