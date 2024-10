Servidora denuncia diretor de escola por chamá-la de “bandidinha” em Botuverá

Uma servidora pública de Botuverá denunciou o diretor de uma escola do município após o homem chamá-la de “bandidinha” em sua sala. O caso foi divulgado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brusque e Região (Sinseb), em um vídeo no Instagram da entidade. O fato aconteceu na última sexta-feira, 11.

Conforme o sindicato, o diretor teria chamado a servidora até sua sala e se referido à mulher como “bandidinha”.

Por meio do comunicado, a entidade disse que orientou a servidora a fazer um boletim de ocorrência contra o diretor escolar e também afirmou que estará ao lado da funcionária para lhe dar apoio no caso. “Ser autoritário não é ser bom gestor”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SINSEB (@sinseb.sindicato)

Pronunciamento da Prefeitura de Botuverá

Após a repercussão, a Secretaria de Educação de Botuverá se manifestou sobre o vídeo divulgado pelo Sinseb. Por meio de um comunicado, a pasta se pronunciou contra os relatos apresentados pelo sindicato.

Ainda assim, a prefeitura ressaltou que repudia “veementemente qualquer ato de desrespeito ou agressão, independentemente de sua natureza”.

“Entretanto, é necessário esclarecer que os fatos estão sendo apurados e eventuais medidas de sanções administrativas serão tomadas. O ocorrido não reflete a conduta geral dos profissionais que atuam na educação de Botuverá. Muitos destes são excelentes profissionais, dedicados e comprometidos com o bom serviço público, e não merecem ser generalizados ou julgados”, completou a prefeitura, via nota.

E por fim, afirmou que reforça o compromisso, respeito e valorização de todos os servidores, “bem como a importância de manter um ambiente de trabalho harmonioso, justo e livre de agressões”.

Em contato com a Prefeitura de Botuverá sobre mais informações do caso, o município disse que não iria se manifestar até a apuração final do ocorrido.

