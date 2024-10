A CRF Construtora promoveu um evento para comemorar vinte anos de mercado na terça-feira,15. O evento também marcou a inauguração do novo escritório da companhia, que projeta crescimento de 40% até 2025 com novos projetos residenciais que começarão a chegar ao mercado a partir de dezembro.

Com uma arquitetura pensada como ferramenta para fomentar o acolhimento nos espaços, o novo escritório de 300m2 explora o mobiliário para cumprir seu propósito, além de tons de madeira no revestimento e eixos visuais privilegiando a vegetação do entorno.

“Nossas obras testemunham a cidade em constante crescimento, e o resultado deste trabalho são edifícios arrojados e na vanguarda arquitetônica para sua época”, garante Jordana Tholl Fischer, diretora da companhia.

Criada em 2004, a CRF Construtora surgiu em um momento efervescente da construção civil em Brusque. “Fundei a companhia com o sonho de criar uma empresa que não apenas construísse edifícios, mas que também contribuísse para a melhoria da paisagem urbana e respeitasse o entorno em que cada obra se insere. Iniciamos nossa trajetória com recursos modestos, mas com uma visão clara: criar obras que elevem o patamar arquitetônico da cidade e promovam o bem-estar da nossa comunidade”, conta o fundador Carlos Roberto Fischer.

Ao longo dos vinte anos, a CRF Construtora entregou seis empreendimentos, sendo o primeiro deles o edifício residencial São Carlos, em seguida o CRF Prime, que há mais de dez anos se mantém como o principal edifício comercial de Brusque. Junto a isso, o Riverside, único condomínio vertical da cidade e que abriga os edifícios Tâmisa, Sena e Douro. E o Alameda Residence, recentemente entregue e reconhecido como “Melhor Arquitetura Residencial de Grandes Alturas da América”, segundo o International Property Awards 2019-2020, no Canadá.

Atualmente a CRF Construtora possui três projetos em andamento e planos de expansão para Guabiruba. “A cada obra, nosso compromisso com o bem-estar dos moradores se torna mais forte. Buscamos incessantemente a personalização dos projetos, para que cada cliente se sinta verdadeiramente em casa e tenha sua individualidade respeitada. Acreditamos que cada detalhe conta, e é por isso que nos dedicamos a oferecer o que há de mais moderno em tecnologia, garantindo não apenas a estética, mas a funcionalidade e a segurança em nossos empreendimentos”, comenta Jordana Tholl Fischer.

Confira nas fotos de Ricardo Ranguetti quem esteve no evento: