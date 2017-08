Inscrições para o Campeonato de Futebol do Sintricomb estão abertas

Vem aí mais um campeonato de futebol organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Brusque e região (Sintricomb). A competição, que já se tornou tradicional no setor da construção civil e mobiliário de Brusque e região, chega à 18ª edição em 2017. Os interessados já podem inscrever seus times no sindicato.

Na última segunda-feira, dia 14, às 18h30, foi realizado reunião entre a comissão organizadora e os interessados em participar da disputa. No encontro, foram discutidos todos os detalhes do torneio, como data de início, dias de jogos e todas as regras para a disputa. Podem participar do torneio trabalhadores associados do Sintricomb e empresários dos setores de construção civil e mobiliário. Mais informações podem ser obtidas na sede do sindicato, que fica na Rua Francisco Cervi, 39, Centro de Brusque, ou pelo número (47) 3351-2089.