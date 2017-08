Brusque sedia sexta etapa do Circuito Catarinense de Futevôlei

No próximo fim de semana, dias 19 e 20, Brusque será o palco do futevôlei em Santa Catarina. O município sedia a sexta etapa do Circuito Catarinense da modalidade, que será realizada no Clube Esportivo Guarani. São esperados os melhores atletas do estado na etapa brusquense que terá, inclusive, mais uma categoria, a Iniciante.

Desta forma, competidores da Iniciante, da Intermaster e da Graduados pisam na areia em busca das medalhas. No local haverá um completo serviço de bar e cozinha. Estão convidados todos os atletas e a comunidade para prestigiar o evento.