Conheça os destaques do Festival Pré-Mirim de Tênis de Mesa

​Foi realizado na última sexta-feira, 11, o Festival Pré-Mim de Tênis de Mesa. O evento ocorreu na praça de alimentação do pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof, o pavilhão da Fenarreco, e contou com a participação de 39 estudantes das redes municipal e particular de ensino. Na disputa individual, pelo naipe masculino, quem venceu foi Leonardo Januário, do Colégio Cultura. Em segundo ficou João Cervi, do Luiz Gonzaga Steiner, seguido por Matheus Soares, do Gregório Locks.

Na classificação por equipes, o primeiro lugar ficou com o Luiz Gonzaga Steiner, seguido pelo Cultura e Gregório Locks. Pelo naipe feminino, na classificação individual, a atleta Milena Reis, do Carlos Moritz, fez dobradinha com Nicoli Sangali. A terceira colocação ficou com Beatriz Deucher, do Luiz Gonzaga Steiner. Na classificação por equipes deu Carlos Moritz, à frente da Luiz Gonzaga Steiner e Cedro Alto.